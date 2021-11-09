Опра Уинфри удалила со своего канала в YouTube интервью с Меган Маркл и принцем Гарри

Фото: AP Photo/Rick Rycroft

Известная американская журналистка Опра Уинфри удалила интервью с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл со своего канала в YouTube.

Как пишет издание Elle, ролик был удален без предупреждения.

"Интересно, что самая влиятельная женщина американского шоу-бизнеса сделала это без какой-либо огласки. Эксперты по королевской семье и фанаты пары предполагают, что телеведущая решила стереть следы своего сотрудничества с парой", – говорится в публикации.

Также опрошенные изданием эксперты предполагают, что Уинфри опасается возможной волны недовольства и падения рейтингов, если выяснится, что данное интервью могло стать причиной ухудшения здоровья королевы Елизаветы II.

Интервью с герцогом и герцогиней Сассекскими вышло в начале марта текущего года. Оно набрало более 17 миллионов просмотров. После этого Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали некоторые представители элиты и британская пресса.

Скандал из-за данного интервью случился также на церемонии награждения британского телевидения The National Television Awards. После трансляции отрывка из беседы Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри толпа освистала пару.