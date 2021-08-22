Елизавета II распорядилась подготовиться к суду с принцем Гарри

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Королева Великобритании Елизавета II поручила своим помощникам подготовить план обращения в суд, если заявления ее внука принца Гарри или его супруги американки Меган Маркл будут расценены как клеветнические. Об этом сообщает ТАСС.

"До Гарри и Меган будет доведено, что повторные нападки больше терпеть не будут", – сообщил источник в Букингемском дворце.

Отмечается, что основное внимание сосредоточено на мемуарах, работу над которыми, как сообщалось в июле, начал принц Гарри. По некоторым данным, в мемуарах Гарри описал несчастное детство, воспитание в королевском дворце и сложные отношения семьи с Меган Маркл. Британские таблоиды сообщают, что принц продал свои откровения за 20 миллионов долларов.

"Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-то обвинен, это может быть клеветой и нарушением права на неприкосновенность личной семейной жизни", – сказал источник.

Ранее принц Гарри не подтвердил предположения о том, что часть его мемуаров будет опубликована только после смерти бабушки, королевы Великобритании Елизаветы II.

Представитель герцога Сассекского назвал подобные утверждения "ложными сообщениями СМИ". Также поясняется, что принц сейчас работает только над одними мемуарами, которые планируют издать в конце следующего года.

Издатель охарактеризовал произведение как "интимные и искренние мемуары одной из самых увлекательных и влиятельных мировых фигур нашего времени".