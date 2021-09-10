Принца Гарри и Меган Маркл освистали из-за интервью Опре Уинфри

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На церемонии награждения британского телевидения The National Television Awards произошел скандал. Толпа освистала принца Гарри и Меган Маркл во время трансляции отрывка из их интервью Опре Уинфри, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Express.

Отмечается, что в рамках церемонии зрителям был представлен клип с яркими моментами, произошедшими за последние 12 месяцев. В него вошли отрывки из фильмов, развлекательных шоу и других программ. Когда на экране появился отрывок из интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри, из зала послышался свист.

Позже толпа освистала и журналиста Пирса Моргана из-за критики Меган Маркл. Это произошло несмотря на то, что медиарегулятор оправдал бывшего ведущего "Доброе утро, Великобритания" после скандального интервью герцогини.

В заявлении Ofcom отмечается, что попытки заставить молчать журналиста равносильны "пугающему ограничению свободы выражения мнения".

При этом принц Гарри и Меган Маркл могут быть приглашены на премию "Эмми". Окончательное решение об их присутствии примет Опра Уинфри.

Ранее стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл попросили у британской королевы Елизаветы II аудиенции, чтобы познакомить ее с правнучкой – принцессой Лилибет. Пока королева не дала согласия на встречу, однако, по словам одного из источников, Елизавета II действительно хочет увидеть правнучку.