Принц Гарри и Меган Маркл попросили Елизавету II о встрече

15:43
Фото: ТАСС/AP/Kirsty Wigglesworth
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл попросили у британской королевы Елизаветы II аудиенции, чтобы познакомить ее с правнучкой – принцессой Лилибет. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники при королевском дворе.
"Гарри и Меган сделали это предложение, но многие люди шокированы этим решением. Они могут искренне хотеть увидеть Королеву, но это решение впечатляет, учитывая, через что они заставили пройти [Елизавету II] в этом году", – рассказал собеседник.
Известно, что пока королева не дала согласия на встречу, однако, по словам одного из источников, Елизавета II действительно хочет увидеть правнучку. Когда именно может произойти аудиенция, не сообщается.
Ранее принц Гарри написал автобиографическую книгу с личными воспоминаниями о жизни в английской королевской семье. Британские таблоиды сообщают, что герцог продал свои откровения за 20 миллионов долларов.
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