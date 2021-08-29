Уильям и Кейт присматривают дом недалеко от королевской резиденции в Виндзоре

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Британский принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон ищут дом в городе Виндзор, где находится резиденция королевской семьи Великобритании. Об этом сообщает газета Metro со ссылкой на источники.

Уточняется, что в настоящее время пара проживает в квартире 1А в Кенсингтонском дворце или в Анмер-холле в Норфолке. Переезд в Виндзор позволит им сэкономить время на дорогу в Лондон, где учатся дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Также они смогут жить ближе к родителям Кейт, Майклу и Кэрол Миддлтон, которые проживают в 40 милях от Баклбери, Беркшир.

"Виндзор – идеальный компромисс. Они рассматривают варианты в этом районе", – пояснил источник.

Отмечается, что на протяжении многих лет королева Великобритании Елизавета II приезжала резиденцию в Виндзоре на выходные, однако теперь планирует поселиться там на постоянной основе.

Ранее королева Великобритании Елизавета II поручила своим помощникам подготовить план обращения в суд, если заявления ее внука принца Гарри или его супруги американки Меган Маркл будут расценены как клеветнические.

