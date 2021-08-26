Шеф-повар раскрыл необычные предпочтения в еде Елизаветы II

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О необычных предпочтениях в еде королевы Великобритании Елизаветы II рассказал ее бывший шеф-повар Даррен Макгрейди. По его словам, она любит гамбургеры, но не в том виде, к которому все привыкли, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Уточняется, что блюдо должно подаваться без булочки, чтобы его можно было есть ножом и вилкой. Вместо кетчупа его заправляют клюквой. Часто королеве готовят гамбургеры из оленины.

Любимое лакомство королевы решила доставить в Букингемский дворец одна из местных компаний. Бургер получился из двух говяжьих котлет, клюквенного соуса и салата.

Рядовые англичане смогут заказать такой же. Чтобы сделать блюдо более доступным для населения, создатели гамбургера решили отказаться от котлет из оленины в пользу говяжьих.

Ранее Елизавета II поручила своим помощникам подготовить план обращения в суд, если заявления ее внука принца Гарри или его супруги американки Меган Маркл будут расценены как клеветнические.