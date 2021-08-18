Меган Маркл и принц Гарри прокомментировали ситуацию в Афганистане

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Принц Гарри и Меган Маркл прокомментировали события, происходящие в Афганистане. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда", ссылаясь на официальное обращение членов королевской семьи, размещенное на сайте их некоммерческой организации Archewell.

"Мы чувствуем много боли и лишены дара речи из-за ситуации в Афганистане. Мы видим нарастающую гуманитарную катастрофу в Гаити и глубоко убиты горем. Мы напуганы, поскольку являемся свидетелями продолжающегося глобального кризиса в области здравоохранения, усугубляемого новыми вариантами (COVID-19), и постоянной дезинформацией. Когда страдает какой-либо человек или сообщество, часть каждого из нас страдает вместе с ними, осознаем мы это или нет. Нас приучают принять это. Это порождает чувство бессилия, но мы можем этому противостоять", – написали принц Гарри и Меган Маркл.

Члены королевской семьи призвали людей, обладающих глобальным влиянием, ускорить проведение гуманитарных диалогов.

"Мы должны облегчить страдания тех, с кем мы, возможно, никогда не встретимся. Это наш шанс доказать свою человечность", – говорится в обращении.

15 августа террористическое движение "Талибан" (запрещенное в России) объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.

На следующий день американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула после того, как толпа желающих покинуть Афганистан прорвалась на взлетно-посадочную полосу.

Паника началась на фоне участившихся полетов вертолетов с сотрудниками диппредставительств, которые ранее объявили о намерении покинуть страну. Отчаявшиеся люди стали цепляться за стойки шасси самолетов, готовящихся вылететь из Кабула.

В афганской провинции Нангархар местные жители вышли на митинг в поддержку флага Афганистана. В ответ на это боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан" открыли стрельбу. Как минимум двое мирных жителей погибли.

Впервые за 20 лет власти США вывели войска из Афганистана. Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что подобное решение стало настоящим унижением для Соединенных Штатов.