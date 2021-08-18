Два человека погибли после обстрела талибами митингующих в Афганистане

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Как минимум двое мирных жителей погибли и 12 получили ранения в афганской провинции Нангархар в результате стрельбы, которую открыли по митингующим боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местном департаменте здравоохранения.

По информации жителей провинции, талибы обстреляли участников демонстрации в поддержку национального флага Афганистана.

Ранее бывший советник афганского правительства по вопросам образования Габриэле Маничча высказал мнение, что движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, будет стараться выглядеть цивилизованным участником международного сообщества, параллельно осуществляя политику террора внутри страны.

15 августа запрещенное в России террористическое движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в Афганистане.

