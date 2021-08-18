Два человека погибли после обстрела талибами митингующих в Афганистане

13:17
Фото: ТАСС/EPA/STRINGER
Как минимум двое мирных жителей погибли и 12 получили ранения в афганской провинции Нангархар в результате стрельбы, которую открыли по митингующим боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местном департаменте здравоохранения.
По информации жителей провинции, талибы обстреляли участников демонстрации в поддержку национального флага Афганистана.
Ранее бывший советник афганского правительства по вопросам образования Габриэле Маничча высказал мнение, что движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, будет стараться выглядеть цивилизованным участником международного сообщества, параллельно осуществляя политику террора внутри страны.
15 августа запрещенное в России террористическое движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в Афганистане.
Из Афганистана бегут гражданские и военные
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: