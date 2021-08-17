Три человека погибли и 10 ранены при стрельбе из вертолета в Кабуле

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Три человека погибли, еще 10 пострадали в результате удара с американского вертолета, который произошел два дня назад в уезде Дех Сабз, пригороде Кабула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное агентство "Пажвак".

Также, как сообщает телеканал "Аль-Джазира", аэропорт Кабула будет открыт для гражданских лиц 21 августа.

Напомним, ранее американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула после того, как толпа желающих покинуть Афганистан прорвалась на взлетно-посадочную полосу.

Уточняется, что паника началась на фоне участившихся полетов вертолетов с сотрудниками диппредставительств, которые ранее объявили о намерении покинуть страну, что возможно сделать только через столичную воздушную гавань.

Накануне представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.