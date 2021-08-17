Аэропорт Кабула откроется для гражданских лиц 21 августа – СМИ

Аэропорт Кабула будет открыт для гражданских лиц 21 августа, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в службе безопасности аэропорта.

Ранее американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула после того, как толпа желающих покинуть Афганистан прорвалась на взлетно-посадочную полосу.

Уточняется, что паника началась на фоне участившихся полетов вертолетов с сотрудниками диппредставительств, которые ранее объявили о намерении покинуть страну, что возможно сделать только через столичную воздушную гавань.

Накануне представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.