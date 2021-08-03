"Почта России" планирует доставлять грузы в отдаленные регионы беспилотниками

13:32
Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
"Почта России" планирует доставлять грузы в отдаленные регионы страны с помощью беспилотников, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас "Почта России" подписала с рядом регионов – это Ханты-Мансийский округ, это Ямало-Ненецкий округ, это Чукотка, это Камчатка – специальные соглашения о доставке грузов беспилотниками", – сказал Белоусов.
По его словам, из-за больших размеров беспилотников понадобится соответствующая инфраструктура.
Белоусов пояснил, что аппараты имеют крайне сложную технологическую конструкцию.
"Это тяжелая машина с большим размахом крыльев, почти самолет. Под них должны быть выстроены взлетно-посадочные полосы, все это отрабатывается. Это в очень высокой степени готовности", – рассказал Белоусов.
По его словам, в ближайшее время планируется запустить беспилотники по 48 маршрутам.
Ранее сообщалось, что беспилотный автомобиль осуществляет транспортировку анализов на территории Первой градской больницы имени Пирогова в Москве. Ежедневно беспилотник делает восемь рейсов по 1 километру каждый.
Беспилотник был запущен НИИ "МосТрансПроект" и агентством инноваций Москвы. Эксперты института создали карту организации дорожного движения на территории Первой градской, а затем "цифрового двойника" разработанного маршрута внедрили в автомобиль, разработанный с МАДИ.
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