"Почта России" планирует доставлять грузы в отдаленные регионы беспилотниками

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

"Почта России" планирует доставлять грузы в отдаленные регионы страны с помощью беспилотников, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас "Почта России" подписала с рядом регионов – это Ханты-Мансийский округ, это Ямало-Ненецкий округ, это Чукотка, это Камчатка – специальные соглашения о доставке грузов беспилотниками", – сказал Белоусов.

По его словам, из-за больших размеров беспилотников понадобится соответствующая инфраструктура.

Белоусов пояснил, что аппараты имеют крайне сложную технологическую конструкцию.

"Это тяжелая машина с большим размахом крыльев, почти самолет. Под них должны быть выстроены взлетно-посадочные полосы, все это отрабатывается. Это в очень высокой степени готовности", – рассказал Белоусов.

По его словам, в ближайшее время планируется запустить беспилотники по 48 маршрутам.

Ранее сообщалось, что беспилотный автомобиль осуществляет транспортировку анализов на территории Первой градской больницы имени Пирогова в Москве. Ежедневно беспилотник делает восемь рейсов по 1 километру каждый.

Беспилотник был запущен НИИ "МосТрансПроект" и агентством инноваций Москвы. Эксперты института создали карту организации дорожного движения на территории Первой градской, а затем "цифрового двойника" разработанного маршрута внедрили в автомобиль, разработанный с МАДИ.