Жителям столицы рассказали о разработках участников Московского инновационного кластера

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники Московского инновационного кластера (МИК) реализуют свыше 40 инновационных проектов в аэрокосмической сфере. Это производство беспилотных воздушных средств, авиационных систем и оборудования, узлов летательных аппаратов, проектирование и создание инфраструктуры для реализации сервисов с применением беспилотников, разработка технологий спутниковой связи и другое, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, участникам МИК доступно более 200 мер поддержки.

"Чаще всего предприниматели обращаются за субсидиями на участие в российских и зарубежных выставках, на инжиниринг и обучение сотрудников компании", – отметил он.

Столичные компании создают беспилотники, которые могут доставить тяжелый груз, проектируют сверхлегкие ракеты и изучают экологию из космоса.

В прошлом году участником МИК стала компания Success Rockets, занимающаяся сбором и анализом космических данных. Также компания делает спутниковые платформы для малых космических аппаратов, группировки спутников для передачи данных и космические буксиры.

Компания "Алет" разрабатывает дрон, который транспортирует грузы весом до 600 килограммов на дальние расстояния. Более подробную информацию о разработках участников МИК можно посмотреть на mos.ru.

Ранее стало известно, что цифровую платформу Московского инновационного кластера модернизировали. Для предпринимателей доступны пять разделов – "Кластер", "Сервисы", "Программы развития", "Меры поддержки" и "Мероприятия". В первом опубликована информация о том, как стать участником проекта и какие возможности открывает сервис.

В середине декабря прошлого года МИК начал работать с физическими лицами. Теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера.

