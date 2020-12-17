Московский инновационный кластер первым в мире пригласил к сотрудничеству физических лиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский инновационный кластер начал работать с физическими лицами. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера.

"Это позволит найти партнеров и инвесторов, разместить заказы на производство продукции, стать участником технологических конкурсов", – сказала вице-мэр.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что крупные участники, в свою очередь, получат доступ к передовым разработкам с высоким потенциалом внедрения или продаж, реализуемых частными лицами.

Желающим присоединиться к кластеру нужно зарегистрироваться на платформе i.moscow. После этого станет доступен целый ряд сервисов, передает портал мэра и правительства Москвы. В частности, физлица смогут подавать заявки для участия в акселераторах и конкурсах.

Ранее в Москве появился межотраслевой кластер спортивной индустрии SportTech. Предполагается, что он будет напрямую работать со стартапами и инвесторами. Сейчас там занимаются созданием композитного велосипеда и тренажера для гребли.