В столице запустили программу "Бизнес-уик-энд. Компетенции"

07:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице запускают бесплатную программу "Бизнес-уик-энд. Компетенции", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В нее войдут практические вебинары для москвичей в возрасте от 16 лет, которые планируют стать самозанятыми. Подать заявку на участие можно на сайте.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что программа рассчитана на тех, кто хочет работать на себя.
По его словам, участники получат навыки, отвечающие запросам работодателей из самых популярных онлайн-бирж для фрилансеров, а также смогут сразу же получать заказы.
В программе смогут принять участие около тысячи человек. В процессе обучения слушатели узнают, как освоить востребованные digital-профессии и начать зарабатывать.
В течение полутора месяцев планируется провести более 70 занятий. Кроме того, участники программы смогут пройти один из предложенных курсов.
Обучение контент-менеджменту, ведению корпоративного аккаунта в социальных сетях и конструированию сайта начнется 1 ноября и продлится от одной до трех недель.
Ранее Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска потенциальных партнеров при развитии бизнеса. Он основан на контекстном значении поисковых запросов.
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