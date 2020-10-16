Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:58

В столице запустили программу "Бизнес-уик-энд. Компетенции"

общество образование город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице запускают бесплатную программу "Бизнес-уик-энд. Компетенции", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В нее войдут практические вебинары для москвичей в возрасте от 16 лет, которые планируют стать самозанятыми. Подать заявку на участие можно на сайте.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что программа рассчитана на тех, кто хочет работать на себя.

По его словам, участники получат навыки, отвечающие запросам работодателей из самых популярных онлайн-бирж для фрилансеров, а также смогут сразу же получать заказы.

В программе смогут принять участие около тысячи человек. В процессе обучения слушатели узнают, как освоить востребованные digital-профессии и начать зарабатывать.

В течение полутора месяцев планируется провести более 70 занятий. Кроме того, участники программы смогут пройти один из предложенных курсов.

Обучение контент-менеджменту, ведению корпоративного аккаунта в социальных сетях и конструированию сайта начнется 1 ноября и продлится от одной до трех недель.

Ранее Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска потенциальных партнеров при развитии бизнеса. Он основан на контекстном значении поисковых запросов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать