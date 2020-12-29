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Технологии

08:35

Портал Московского инновационного кластера усовершенствовали для пользователей

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Цифровую платформу Московского инновационного кластера (МИК) модернизировали, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"У новой версии портала более удобный интерфейс и рубрикация, а еще более продвинутая система рекомендаций полезных для предпринимателей сервисов. Теперь участникам кластера легче ориентироваться в возможностях платформы, находить нужную информацию и подбирать меры поддержки", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Для предпринимателей доступны пять разделов – "Кластер", "Сервисы", "Программы развития", "Меры поддержки" и "Мероприятия". В первом опубликована информация о том, как стать участником проекта и какие возможности открывает сервис.

В разделе "Сервисы" можно изучить электронную базу зарегистрированных изобретений и товарных знаков, найти офис или промышленное помещение, а также подать заявку для реализации инновационного проекта без собственного оборудования.

Для начинающих предпринимателей разработан раздел "Программы развития", который содержит в себе информацию о перспективных проектах участников кластера и успешном выходе на международный рынок, а также истории ведущих экспертов в разных сферах. А в разделе "Мероприятия" можно найти анонсы предстоящих тренингов, встреч и сессий.

В обновленной версии также появился спецпроект COVID-19, который рассказывает об осуществляемых властями города мерах поддержки малого и среднего бизнеса. В этом разделе предприниматели могут уточнить размеры субсидий, банковских гарантий или компенсаций затрат на обучение сотрудников.

При разработке новой версии портала специалисты использовали графические элементы, диаграммы и познавательные видеоролики для более легкого восприятия платформы.

"Благодаря новому дизайну цифровой платформы i.moscow возможности Московского инновационного кластера стали более наглядными. Большинство услуг и сервисов, которые необходимы бизнесменам, можно получить в режиме онлайн", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Ранее сообщалось, что Московский инновационный кластер начал работать с физическими лицами. Сергунина рассказывала, что теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера.

Число участников Московского инновационного кластера превысило 17 тыс

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