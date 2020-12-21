Депутат МГД Титов: инновационный кластер расширил возможности для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московский инновационный кластер расширяет возможности для участия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена комиссии Московской городской думы по науке и промышленности Андрея Титова.

"Сейчас в составе кластера уже работают 19 тысяч предпринимателей и компаний, это настоящая экосистема: можно вести бизнес с другими участниками кластера, можно участвовать в конкурсах, хакатонах, акселераторах. Это широкие возможности для профессионального роста, кооперации, развития своего дела, и они должны быть доступны всем специалистам инновационного сектора", – сказал Титов.

Он подчеркнул, что для присоединения к кластеру нужно зарегистрироваться на платформе i.moscow и указать свой телефон и электронную почту. Пользователи портала mos.ru могут воспользоваться своей учетной записью.

Титов отметил, что физическим лицам доступны разделы "Проекты и потребности" с материалами для поиска партнеров и "Биржа контрактного производства" с возможностью размещения заказов на производство. Также физлица могут дистанционно подавать заявки для участия в акселераторах и технологических конкурсах.

По словам депутата, в скором времени на платформе кластера физлица также смогут пользоваться биржей патентов, где каждый пользователь получит доступ к размещению своей разработки. Он подчеркнул, что Москва предоставляет возможность специалистам из любой области развиваться и двигаться вперед в своих разработках.

"Инновации – это среда, где нужно снять искусственные барьеры, дать самым пытливым умам доступ к знаниям, к поддерживающей профессиональной среде, возможностям обмена опытом и рыночным механизмам. Созданные на платформе i.moscow механизмы дают доступ к таким возможностям специалистам со всей страны", – отметил Титов.

Ранее сообщалось, что Московский инновационный кластер начал работать с физическими лицами. Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что крупные участники, в свою очередь, получат доступ к передовым разработкам с высоким потенциалом внедрения или продаж, реализуемых частными лицами.