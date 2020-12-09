В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в технологические стартапы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На платформе i.moscow заработал бесплатный сервис "Инвестиционная упаковка проекта" для привлечения инвестиций в технологические стартапы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, сервис позволит технологическим проектам разработать презентацию и план продвижения, а также представить свой продукт потенциальным инвесторам.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, новый сервис решает задачу привлечения средств в технологические стартапы.

"Для этого проект нужно сделать инвестиционно привлекательным: определить целевую аудиторию и конкурентные преимущества, подготовить финансовую модель. Участникам в течение трех месяцев будут помогать с продвижением в инвестиционном сообществе", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Она пояснила, что для отобранных стартапов разработают инвестиционную презентацию и финансовую модель. Затем их представят инвестиционному комитету.

Каждому предпринимателю Московский инновационный кластер предложит календарь мероприятий и встреч с инвесторами, которые помогут привлечь финансирование и поспособствуют выходу на другие рынки.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что это решение особенно актуально для технологических стартапов в сфере образования, биомедицины, финансов и других отраслей.



Московский инновационный кластер запустил онлайн-сервис "Биржа контрактного производства" в начале мая. Отмечалось, что с помощью сервиса доступно размещение малых и крупных заказов на контрактное производство, также появилась возможность выступать в качестве производственной площадки для их реализации. Благодаря автоматизированному процессу оформления заявки можно найти все доступные компании страны вне зависимости от их размера, что существенно экономит время и ресурсы.

Московский инновационный кластер – площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом.