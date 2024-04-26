Защита обжаловала арест замминистра обороны РФ Тимура Иванова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Защита обжаловала арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев, которого цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что защита намерена добиваться смягчения меры пресечения, поэтому подала апелляционную жалобу.

Иванова задержали по подозрению во взяточничестве 23 апреля. Свою вину он не признал.

По данным следствия, заместитель министра обороны вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Столичный суд арестовал его до 23 июня. Также были отправлены в СИЗО еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин.

Балуев сообщал, что Басманный суд Москвы арестовал счета заместителя министра обороны по делу о получении взятки.

