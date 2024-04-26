Водитель снес несколько памятников и проехал по могилам в Южно-Сахалинске

Фото: телеграм-канал "112"

Мужчина за рулем своего автомобиля снес несколько памятников и проехал по могилам на кладбище в пригороде Южно-Сахалинска. Об этом заявила пресс-служба администрации областного центра.

По информации пресс-службы управления МВД по Сахалинской области, сейчас на месте инцидента работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия. По результатам проверки они вынесут процессуальное решение.

В местных сообществах в соцсетях уже появилась информация о том, что мужчина за рулем автомобиля был в неадекватном состоянии и бегал по кладбищу голым. Его увидели сотрудники ритуального агентства и вызвали полицейских.

Ранее сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в порче вагонов поезда "Москва-2024" на Замоскворецкой линии метро. Представитель МВД отметила, что возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм, совершенный группой лиц". Всем троим избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, заключила она.

