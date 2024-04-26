26 апреля, 10:02Происшествия
Водитель снес несколько памятников и проехал по могилам в Южно-Сахалинске
Фото: телеграм-канал "112"
Мужчина за рулем своего автомобиля снес несколько памятников и проехал по могилам на кладбище в пригороде Южно-Сахалинска. Об этом заявила пресс-служба администрации областного центра.
По информации пресс-службы управления МВД по Сахалинской области, сейчас на месте инцидента работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия. По результатам проверки они вынесут процессуальное решение.
В местных сообществах в соцсетях уже появилась информация о том, что мужчина за рулем автомобиля был в неадекватном состоянии и бегал по кладбищу голым. Его увидели сотрудники ритуального агентства и вызвали полицейских.
Ранее сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в порче вагонов поезда "Москва-2024" на Замоскворецкой линии метро. Представитель МВД отметила, что возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм, совершенный группой лиц". Всем троим избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, заключила она.
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