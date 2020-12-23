В 2020 году инвестиционный портал Москвы посетили около трех миллионов раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичный инвестиционный портал в 2020 году посетили почти 3 миллиона раз.

Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, ежедневно на платформе регистрируют 8,2 тысячи уникальных пользователей.

"Инвестпортал остается одним из самых популярных специализированных ресурсов для бизнеса: почти за семь лет сайт посетили более 12 миллионов раз. Если на старте проекта, когда инвесторам было доступно всего 10 онлайн-сервисов, портал посещали около 100 человек в день, то сейчас это ресурс с 29 сервисами и ежедневным пользовательским трафиком 8,2 тысячи уникальных пользователей", – заявил заммэра.

Ефимов также рассказал, что с начала 2020 года услугами инвестпортала воспользовались более 90 тысяч раз.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что возможности платформы расширяются с учетом потребностей профессионального сообщества и общими цифровыми трендами.

"Москва продолжает развивать городскую цифровую экосистему для бизнеса, важным звеном которой является инвестпортал. Сейчас пользователям инвестпортала доступно 29 онлайн-сервисов. Они помогают предпринимателям сохранять деловую активность в период пандемии, получать городские меры поддержки и взаимодействовать с городом в удобном онлайн-формате", – заявил специалист.

По словам Ефимова, в 2020 году на инвестиционном портале Москвы появились 11 новых сервисов – такие как "Инвестиционный налоговый вычет", "Места приложения труда" и "Московский инвестор".

На данный момент на инвестиционном портале столицы 39 тысяч личных кабинетов инвесторов, почти треть из них (более 11 тысяч) была создана в 2020 году. Мобильное приложение платформы доступно в App Store и Google Play.

Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева ранее рассказала, что в 2021 году инвесторам предложат новые возможности строительства на территории бывших промзон. Речь идет о 150 участках для жилья и производства.

