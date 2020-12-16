Депутат МГД Николаева: инвесторам предоставят 150 площадок в промзонах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В следующем году инвесторам предложат 150 площадок на территориях бывших промышленных предприятий столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елену Николаеву.
"Редевелопмент старых промзон на окраинах Москвы – это большой процесс, который будет идти еще многие годы. Сейчас эти территории, которые в 90-е годы были заброшены, переосмысляются по-новому. Здесь появляется новое современное жилье и новые площадки для развития современного производства, креативных индустрий, рабочие места", – рассказала Николаева.
По ее словам, только с начала текущего года на территориях промзон построено и сдано в эксплуатацию 85 объектов общей площадью 3,15 миллиона квадратных метров. Николаева назвала такие показатели хорошими, отметив, что ранее эти объекты были бесхозными и иногда опасными для горожан.
Николаева считает, что использование старых промзон помогает городу избавиться от перекрытых заборами территорий. По ее словам, эти пространства дают городу огромный ресурс для развития в том числе дорожной сети и общественного транспорта.
"При разработке проектов обязательно сохраняется соотношение 50/50 между жильем и местами приложения труда, созданием рабочих мест, чтобы эти районы получили и количественное, и качественное наполнение", – подчеркнула депутат.
По ее словам, на территориях старых промзон планируют возвести 37–38 миллионов квадратных метров недвижимости и создать порядка 500 тысяч рабочих мест для обеспечения притока порядка семи триллионов рублей инвестиций в экономику города.
Ранее сообщалось, что в Москве реорганизуют участки двух бывших промышленных зон на севере и юге, а также установят границы комплексного развития территорий (КРТ) еще двух на востоке города. Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, общий объем инвестиций составит более 25 миллиардов рублей.
В Москве началось развитие территории бывших промзон
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