На месте промзоны "Калошино" в Метрогородке построят несколько жилых кварталов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В январе – ноябре 2020 года на территории столичных реорганизуемых промзон построили почти 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщили в департаменте градостроительной политики Москвы.

"Одним из примеров является промзона "Калошино". В ее разных частях инвесторы занимаются строительством нескольких кварталов с развитой социальной инфраструктурой", – рассказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что в столице сегодня более 40% возводимой недвижимости находится на территории бывших промышленных и производственных зон.

"Новый комфортный ландшафт столицы формируется благодаря вовлечению данных площадок в городскую жизнь. Территории бывших заводов и фабрик являются главным резервом развития городской среды", – добавил заммэра.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки части промзоны ЮБ-1 в границах производственной зоны "Южное Бутово". Согласно проекту, на площади более 600 тысяч квадратных метров будут возведены многоквартирные дома, здания образовательных и здравоохранительных организаций, общественные объекты.