Собянин утвердил проект планировки части промзоны в Южном Бутове

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин утвердил проект планировки части промзоны ЮБ-1 в границах производственной зоны "Южное Бутово". Документ был опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Территория в границах подготовки проекта планировки территории площадью 103,15 гектара расположена в районе Южное Бутово города Москвы", – отмечается в постановлении.

В границах указанной территории находятся производственные и коммунально-складские объекты, а также гаражи. Согласно проекту, на площади более 600 тысяч квадратных метров будут возведены многоквартирные дома, здания образовательных и здравоохранительных организаций, общественные объекты. Кроме того, планируется благоустройство улично-дорожной инфраструктуры.

Контроль за выполнением постановления будет осуществлять заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном планируют построить на северо-востоке Москвы. Общая площадь объекта составит 8 тысяч квадратных метров.