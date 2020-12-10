Собянин утвердил проект планировки части промзоны в Южном Бутове

05:40
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин утвердил проект планировки части промзоны ЮБ-1 в границах производственной зоны "Южное Бутово". Документ был опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
"Территория в границах подготовки проекта планировки территории площадью 103,15 гектара расположена в районе Южное Бутово города Москвы", – отмечается в постановлении.
В границах указанной территории находятся производственные и коммунально-складские объекты, а также гаражи. Согласно проекту, на площади более 600 тысяч квадратных метров будут возведены многоквартирные дома, здания образовательных и здравоохранительных организаций, общественные объекты. Кроме того, планируется благоустройство улично-дорожной инфраструктуры.
Контроль за выполнением постановления будет осуществлять заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном планируют построить на северо-востоке Москвы. Общая площадь объекта составит 8 тысяч квадратных метров.
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