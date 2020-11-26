Новый микрорайон планируют построить на северо-западе Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На северо-западе Москвы планируют построить новый жилой микрорайон с сопутствующей социальной инфраструктурой. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Согласно документу, на участке, ограниченном руслом Москвы-реки, Звенигородским шоссе, улицей Шеногина и проектируемым проездом № 3700, в ближайшие годы появится новый микрорайон с жилыми, социальными и административными объектами", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он отметил, что предусматривается строительство 850 тысяч квадратных метров недвижимости.

По словам Левкина, в рамках первой очереди на этой территории, помимо жилья, планируется возвести многофункциональный комплекс, в состав которого войдут объект здравоохранения на 120 посещений в смену, встроенный ФОК, подземный гараж.

Также предполагается построить детсад на 350 мест с бассейном и центр хозяйственного, бытового и торгового обслуживания. В ходе реализации второй очереди проекта планируется строительство школы на 775 мест.

Левкин рассказал, что в кварталах микрорайона появятся детские и спортивные площадки и зоны отдыха. Строительство микрорайона почти целиком будет осуществляться за счет средств инвестора.

Ранее сообщалось, что в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы планируют построить по программе реновации восемь социальных объектов. В микрорайонах 128 Б-В, 137–138 и 136 построят объекты соцназначения, среди которых школы, детские сады и ФОКи.

10 ноября Сергей Собянин принял решение включить в программу реновации еще 10 стартовых площадок. Суммарно в настоящее время в программу входит более 470 площадок. Новые площадки общей площадью 163,9 тысячи квадратных метров жилья расположены в пяти административных округах и шести районах Москвы. Новые дома на данных стартовых площадках позволят расселить 33 пятиэтажки, в которых находятся 2,3 тысячи квартир.

