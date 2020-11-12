Восемь соцобъектов планируют построить по программе реновации в ЮВАО

09:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы планируют построить по программе реновации восемь социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, в микрорайонах 128 Б-В, 137–138 и 136 района Выхино-Жулебино построят объекты соцназначения, среди них школы, детские сады и ФОКи.
По его словам, в микрорайоне 128 Б-В планируется построить образовательное учреждение на 400 мест, поликлинику на 320 посещений в смену и ФОК с бассейном. В микрорайонах 137 и 138 появятся школа и детский сад на 400 и 150 мест соответственно.
В 136-м микрорайоне ППТ предусмотрено строительство детского сада с бассейном на 300 мест и ФОКа с возможностью занятий водными видами спорта. Дополнительно будет создан образовательный комплекс на 900 учеников путем объединения существующей школы на 550 и планируемой на 350 мест соответственно.
10 ноября Сергей Собянин принял решение включить в программу реновации еще 10 стартовых площадок. Суммарно в настоящее время в программу входит более 470 площадок.
Новые площадки общей площадью 163,9 тысячи квадратных метров жилья расположены в пяти административных округах и шести районах Москвы. Новые дома на данных стартовых площадках позволят расселить 33 пятиэтажки, в которых находится 2,3 тысячи квартир. Суммарно новое жилье смогут получить порядка 6 тысяч горожан.
"Москва сегодня": Собянин осмотрел дом в Черемушках, построенный по программе реновации
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