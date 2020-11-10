Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

12:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще 10 новых стартовых площадок включены в программу реновации в Москве. Решение принял Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Отмечается, что суммарно в настоящее время в программу входит более 470 площадок.
"Перечень стартовых площадок – кварталов (территорий), на которых планируется построить многоквартирные дома для переселения по программе реновации, – увеличился на 10 адресов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Собянин", – сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что новые площадки общей площадью 163,9 тысячи квадратных метров жилья расположены в пяти административных округах и шести районах Москвы.
Кроме того, уточняется, что новые дома на данных стартовых площадках позволят расселить 33 пятиэтажки, в которых находится 2,3 тысячи квартир. Суммарно новое жилье смогут получить порядка 6 тысяч горожан.
Ранее сообщалось, что по программе реновации на юго-западе Москвы началось заселение 10 домов. Переселение коснулось жителей дома 17, корпуса 1, на улице Гарибальди. Жилье предложено 60 семьям в новостройке по адресу улица Профсоюзная, дом 32.
"Москва сегодня": Собянин осмотрел дом в Черемушках, построенный по программе реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: