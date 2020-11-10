Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 10 новых стартовых площадок включены в программу реновации в Москве. Решение принял Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Отмечается, что суммарно в настоящее время в программу входит более 470 площадок.

"Перечень стартовых площадок – кварталов (территорий), на которых планируется построить многоквартирные дома для переселения по программе реновации, – увеличился на 10 адресов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Собянин", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что новые площадки общей площадью 163,9 тысячи квадратных метров жилья расположены в пяти административных округах и шести районах Москвы.

Кроме того, уточняется, что новые дома на данных стартовых площадках позволят расселить 33 пятиэтажки, в которых находится 2,3 тысячи квартир. Суммарно новое жилье смогут получить порядка 6 тысяч горожан.

Ранее сообщалось, что по программе реновации на юго-западе Москвы началось заселение 10 домов. Переселение коснулось жителей дома 17, корпуса 1, на улице Гарибальди. Жилье предложено 60 семьям в новостройке по адресу улица Профсоюзная, дом 32.

