Десять новостроек передано под заселение по программе реновации на юго-западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На юго-западе Москвы началось заселение 10 домов по программе реновации, рассказали в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

Руководитель ведомства Сергей Левкин отметил, что переселение коснулось жителей дома № 17 корпуса 1 на улице Гарибальди. Жилье предложено 60 семьям в новостройке по адресу улица Профсоюзная, дом 32.

Левкин также добавил, что в данном округе в Москве идет переселение из 23 домов. Отселено уже 15 домов, 12 из которых демонтировали.

Суммарно, по словам главы ведомства, в ЮЗАО в программу реновации входит 520 домов. Из них 119 расположены в районе Черемушки.

"Для обеспечения волнового переселения подобраны четыре стартовые площадки улица Профсоюзная, дом 32, улица Гарибальди, владение 17, улица Новочеремушкинская владение 56, корпус 3 и Севастопольский проспект, владение 28, корпус 9", – заключил Левкин.

Ранее стало известно, что москвичи будут получать уведомления об этапах программы реновации через личный кабинет на портале mos.ru и через электронную почту.

Пользователи смогут получить письмо с предложением новой квартиры по программе реновации и бланк заявления о согласии на предложенный вариант. Уточняется, что в дальнейшем в электронном виде будет направляться и проект договора.

