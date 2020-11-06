Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Можайском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Дом для участников программы реновации был введен в эксплуатацию в Можайском районе. Об этом рассказали в департаменте строительства города, сообщает Агентство "Москва".
"В районе Можайском по адресу улица Кубинка, владение 18, корпус 2, введен жилой дом для переселения по программе реновации", – приводят в сообщении слова руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.
Новостройка представляет собой односекционный дом с подземной автостоянкой. Фасады здания были облицованы керамогранитными плитами. При этом их выполнили в ярких оранжевых тонах.
На фасадах установили короба под кондиционеры. Всего в здании разместили 99 квартир. Общая площадь квартир составляет 5 941,2 квадратного метра.
В доме по программе реновации в квартирах и местах общего пользования выполнили улучшенную отделку. Известно, что были использованы качественные материалы по единому стандарту согласно требованиям программы реновации.
Планируется, что первый этаж дома будет нежилым. Там разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения.
В вестибюле жилой части этого дома будут комната дежурного, места для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков.
Придомовую территорию благоустроили и озеленили. В результате были высажены деревья и кустарники, установлены площадки для отдыха и спорта.
"Всего с момента запуска программы реновации сдано в эксплуатацию 75 домов, большая часть которых передана под заселение", – обращает внимание Загрутдинов.
Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее вошли 5 173 жилых дома во всех столичных округах.
Ранее стало известно, что жилой дом по программе реновации построят в 2021 году в Обручевском районе. Под самим зданием расположится одноуровневая подземная стоянка.
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