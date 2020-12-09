ФОК с бассейном планируют построить на северо-востоке Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На северо-востоке столицы планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 8 тысяч квадратных метров. В составе ФОКа будет бассейн, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Москомстройинвест.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с одобрением проекта режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в отношении территории по адресу улица Стрелецкая, владение 2 (СВАО)", – говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что площадь бассейна составит 0,26 гектара. Срок окончания строительства спортивного объекта не уточняется.

Ранее стало известно, что в Коптеве планируют построить 15 объектов социнфраструктуры по программе реновации. В том числе в районе возведут два детских сада, учебный корпус, школу, детскую поликлинику и ФОК.