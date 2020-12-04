В Коптеве планируют построить 15 объектов социнфраструктуры по программе реновации

10:30
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В районе Коптево планируют построить 15 объектов социального назначения по программе реновации, сообщает департамент градостроительной политики столицы.
"Более 23 тысяч человек – участников программы реновации в районе Коптево будут обеспечены школами, детскими садами, объектами здравоохранения и спорта", – подчеркнул глава ведомства Сергей Левкин.
По словам специалиста, в кварталах № 14, 15, 16, 17, 19 будет построено шесть объектов образования. В их число вошли школа со спортивным уклоном, три учреждения дошкольного образования и комплекс из детского сада и школы. На территории микрорайона также появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК), крытая хоккейная площадка.
В кварталах № 95, 98, 99–102, 100, 101 также возведут два детских сада, учебный корпус, школу, детскую поликлинику и ФОК.
Согласно плану реновации, в названных кварталах обновят и реконструируют дорожную сеть. Появятся новые внутриквартальные проезды.
Как напомнил Сергей Левкин, в районе Коптево планируется расселить 123 жилых дома. Часть из них реконструируют, остальные подлежат сносу.
Накануне Сергей Собянин рассказал, что новые квартиры по программе реновации уже получили более 28 тысяч москвичей. Градоначальник также заявил, что сейчас в процессе строительства находятся 170 объектов, более 100 проектируются.
Собянин: более 28 тыс москвичей получили новые квартиры по программе реновации
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