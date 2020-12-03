Две новостройки по программе реновации ввели в эксплуатацию на юго-западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Две новостройки ввели в эксплуатацию по программе реновации на юго-западе Москвы. Дома находятся в районах Черемушки и Академическом, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Первая новостройка находится на улице Гарибальди, владение 17, и представляет собой 10-этажное двухсекционное здание. Там размещено 90 квартир, 18 из которых однокомнатных, 54 – двухкомнатных, еще 18 – трехкомнатных.

Вторая новостройка расположена на улице Шверника, владении 6. Это двухсекционный дом переменной этажности 10-11 этажей. Предусмотрена 131 квартира (однокомнатных – 68, двухкомнатных – 58, трехкомнатных – пять).

В вестибюле жилой части размещены колясочные, комнаты консьержа и кладовые. Там также могут разместиться аптеки, магазины, кафе и сервисные службы.

Придомовые территории озеленили и благоустроили. Там оборудованы детские игровые площадки, спортивные площадки и площадки для отдыха взрослых.

Ранее сообщалось, что жилой дом по программе реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Нагатинский Затон в 2022 году. Здание возведут по адресу улица Речников, владение 22.

Дом создают по индивидуальному проекту, он включает в себя два корпуса, которые объединяет одноэтажный стилобат. Сейчас на участке ведут работы по устройству котлована.