Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Нагатинском Затоне в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жилой дом по программе реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Нагатинский Затон в 2022 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Депстроя.

Здание возведут по адресу улица Речников, владение 22. Сейчас на участке ведут работы по устройству котлована. По словам руководителя ведомства Рафика Загрутдинова, всего в новые квартиры в Нагатинском Затоне въедут жители 54 домов.

"Для начала расселения подобрано 7 стартовых площадок. 2 дома введены в эксплуатацию ранее, ведется их заселение", – отметил Загрутдинов.

Дом создают по индивидуальному проекту, он включает в себя два корпуса, которые объединяет одноэтажный стилобат, – там появится подземный паркинг. Фасад оформят фиброцементными панелями. Общая площадь квартир в доме составит почти 15 тысяч квадратных метров.

В здании будут оборудованы квартиры для жильцов с ограниченными возможностями здоровья – там будет увеличена ширина коридоров и проемов, а также установлена специальная сантехника.

На первом нежилом этаже дома разместят вестибюль, лифтовой холл, помещения для хранения инвентаря, а также технические помещения. Придомовую территорию украсят деревья, цветники и газоны.

Ранее с САО в Москве для первого этапа программы реновации подобрали 54 стартовые площадки. На 10 из них уже ведется расселение жильцов. Это позволит обеспечить до конца 2024 года переезд более 25 тысяч человек.