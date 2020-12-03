Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Нагатинском Затоне в 2022 году

16:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жилой дом по программе реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Нагатинский Затон в 2022 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Депстроя.
Здание возведут по адресу улица Речников, владение 22. Сейчас на участке ведут работы по устройству котлована. По словам руководителя ведомства Рафика Загрутдинова, всего в новые квартиры в Нагатинском Затоне въедут жители 54 домов.
"Для начала расселения подобрано 7 стартовых площадок. 2 дома введены в эксплуатацию ранее, ведется их заселение", – отметил Загрутдинов.
Дом создают по индивидуальному проекту, он включает в себя два корпуса, которые объединяет одноэтажный стилобат, – там появится подземный паркинг. Фасад оформят фиброцементными панелями. Общая площадь квартир в доме составит почти 15 тысяч квадратных метров.
В здании будут оборудованы квартиры для жильцов с ограниченными возможностями здоровья – там будет увеличена ширина коридоров и проемов, а также установлена специальная сантехника.
На первом нежилом этаже дома разместят вестибюль, лифтовой холл, помещения для хранения инвентаря, а также технические помещения. Придомовую территорию украсят деревья, цветники и газоны.
Ранее с САО в Москве для первого этапа программы реновации подобрали 54 стартовые площадки. На 10 из них уже ведется расселение жильцов. Это позволит обеспечить до конца 2024 года переезд более 25 тысяч человек.
"Это наш город": в Москве по программе реновации с начала года полностью расселили 42 дома
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