В САО подобрали 54 стартовые площадки для первого этапа программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Северном административном округе Москвы для первого этапа программы реновации подобраны 54 стартовые площадки. На 10 из них уже ведется расселение жильцов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, это позволит обеспечить до конца 2024 года переезд более 25 тысяч человек.

В первый этап программы вошли дома в районах Бескудниковский, Войковский, Головинский, Дмитровский, Западное Дегунино, Коптево, Молжаниновский и Тимирязевский.

По программе реновации в САО предстоит демонтировать 500 домов. Еще 14 домов реконструируют и сохранят как имеющие историческую и архитектурную ценность.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что для волнового расселения жителей подобраны 63 стартовые площадки. Сейчас на территории округа строится и проектируется 40 объектов

Ранее сообщалось, что комплекс многоквартирных домов построят по программе реновации в районе Коптево. Объект расположится в проезде Черепановых, владении 56А. Отмечается, что комплекс жилых домов будет состоять из трех отдельно стоящих корпусов с подземной автостоянкой.