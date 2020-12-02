В САО подобрали 54 стартовые площадки для первого этапа программы реновации

12:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Северном административном округе Москвы для первого этапа программы реновации подобраны 54 стартовые площадки. На 10 из них уже ведется расселение жильцов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, это позволит обеспечить до конца 2024 года переезд более 25 тысяч человек.
В первый этап программы вошли дома в районах Бескудниковский, Войковский, Головинский, Дмитровский, Западное Дегунино, Коптево, Молжаниновский и Тимирязевский.
По программе реновации в САО предстоит демонтировать 500 домов. Еще 14 домов реконструируют и сохранят как имеющие историческую и архитектурную ценность.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что для волнового расселения жителей подобраны 63 стартовые площадки. Сейчас на территории округа строится и проектируется 40 объектов
Ранее сообщалось, что комплекс многоквартирных домов построят по программе реновации в районе Коптево. Объект расположится в проезде Черепановых, владении 56А. Отмечается, что комплекс жилых домов будет состоять из трех отдельно стоящих корпусов с подземной автостоянкой.
В программу реновации включили еще 10 стартовых площадок
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