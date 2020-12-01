Комплекс жилых домов по программе реновации построят в Коптеве

10:41
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Комплекс многоквартирных домов построят по программе реновации в районе Коптево. Проектную документацию согласовала Москомэкспертиза.
Объект расположится в проезде Черепановых, владении 56А. Отмечается, что комплекс жилых домов будет состоять из трех отдельно стоящих корпусов с подземной автостоянкой.
Всего в комплексе запроектированы 482 квартиры, из которых 256 – однокомнатные, 164 – двухкомнатные, 60 – трехкомнатные и две – четырехкомнатные. Ряд помещений оборудуют для маломобильных групп населения.
Цоколь и наружные стены облицуют бетонными плитками под кирпич. В каждом корпусе установят по четыре лифта. На прилегающей территории организуют плоскостные парковки, проезды и пешеходные зоны, площадки для отдыха, игр детей и спорта.
В столице по программе реновации в этом году полностью расселили 42 дома. По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, девять зданий уже полностью демонтированы по технологии умного сноса.
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