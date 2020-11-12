Началось строительство дома в Бескудниковском районе в рамках программы реновации

16:10
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Началось строительство жилого дома на 306 квартир по программе реновации в Бескудниковском районе. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 2022 год, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
Новостройка расположится на Коровинском шоссе, владении 10. Сейчас там огораживают строительную площадку и размещают бытовой городок.
Жилой монолитный дом возводится по индивидуальному проекту и представляет собой трехсекционное здание переменной этажности. Фасады здания облицуют керамической фасадной плиткой бежевых тонов.
Предусмотрены корзины под кондиционеры, автоматизированная система контроля и учета потребления энергоресурсов. Под территорией внутреннего дворового пространства разместят подземную одноуровневую автостоянку.
В доме будет 118 однокомнатных, 87 двухкомнатных и 101 трехкомнатная квартиры. Пять квартир оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.
На первом этаже расположатся вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного и технические помещения. Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе появятся детская и спортивная площадки, а также площадка для отдыха взрослых.
Всего в настоящее время в проектировании и строительстве находятся 260 домов по программе реновации.
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