Свыше 40 разрешений на строительство домов по программе реновации выдано с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице с начала текущего года было выдано 41 разрешение на строительство домов по программе реновации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, программа реновации реализуется согласно плану, несмотря на эпидемиологическую обстановку.

"Сотрудники Стройкомплекса работают с документацией, рассматривают дополнительные стартовые площадки и проводят различные проверки как в очном, так и удаленном режиме", – приводятся в материале слова Бочкарева.

Он подчеркнул, что больше всего разрешений – по восемь – было выдано на строительство домов в СВАО и ЮВАО, пять – в САО и по четыре – в ВАО и ЮАО.

Председатель комитета государственного строительного надзора Олег Антосенко, в свою очередь, рассказал, что совместно со специалистами Центра экспертиз проводятся лабораторно-инструментальные исследования и регулярные инспекционные проверки.

Во вторник, 10 ноября, Сергей Собянин принял решение включить в программу реновации еще 10 стартовых площадок. Суммарно в настоящее время в программу входит более 470 площадок. Новые площадки общей площадью 163,9 тысячи квадратных метров жилья расположены в пяти административных округах и шести районах Москвы. Новые дома на данных стартовых площадках позволят расселить 33 пятиэтажки, в которых находится 2,3 тысячи квартир. Суммарно новое жилье смогут получить порядка 6 тысяч горожан.

