Свыше 40 разрешений на строительство домов по программе реновации выдано с начала года

17:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице с начала текущего года было выдано 41 разрешение на строительство домов по программе реновации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, программа реновации реализуется согласно плану, несмотря на эпидемиологическую обстановку.
"Сотрудники Стройкомплекса работают с документацией, рассматривают дополнительные стартовые площадки и проводят различные проверки как в очном, так и удаленном режиме", – приводятся в материале слова Бочкарева.
Он подчеркнул, что больше всего разрешений – по восемь – было выдано на строительство домов в СВАО и ЮВАО, пять – в САО и по четыре – в ВАО и ЮАО.
Председатель комитета государственного строительного надзора Олег Антосенко, в свою очередь, рассказал, что совместно со специалистами Центра экспертиз проводятся лабораторно-инструментальные исследования и регулярные инспекционные проверки.
Во вторник, 10 ноября, Сергей Собянин принял решение включить в программу реновации еще 10 стартовых площадок. Суммарно в настоящее время в программу входит более 470 площадок. Новые площадки общей площадью 163,9 тысячи квадратных метров жилья расположены в пяти административных округах и шести районах Москвы. Новые дома на данных стартовых площадках позволят расселить 33 пятиэтажки, в которых находится 2,3 тысячи квартир. Суммарно новое жилье смогут получить порядка 6 тысяч горожан.
"Москва сегодня": Собянин осмотрел дом в Черемушках, построенный по программе реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: