Детский сад на 275 мест построят в районе Богородское

13:54
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Детский сад на 275 мест построят а районе Богородское, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Глава Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что трехэтажное здание возведут в Тюменском проезде. Обучение в нем будет осуществляться в 11 группах, каждая из которых рассчитана на 25 мест.
"В детском саду появится по одной группе кратковременного пребывания и полного дня для детей младшего возраста, а также по три группы для детей среднего, старшего и подготовительного возрастов", – отметил Леонов.
В детском саду оборудуют залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты для кружков, медицинский и процедурный кабинеты, а также административные помещения для персонала. На территории возле сада появятся спортивные и детские площадки. В рамках благоустройства также разобьют газоны и высадят деревья, кустарники.
"В столице под руководством Сергея Собянина была развернута масштабная программа строительства детских садов и школ. Несмотря на устойчивый демографический рост, в Москве удалось решить проблему с обеспечением маленьких москвичей местами в образовательных учреждениях в непосредственной близости от дома", – добавил Леонов.
Ранее детский сад был введен в эксплуатацию в Марьиной Роще. Построенный за счет средств городского бюджета детский сад расположен по адресу улица Шереметьевская, дом 37, корпус 3. В трехэтажном здании оборудовали комнаты для игр и сна, раздевалку, кабинеты логопеда и психолога, а также залы для занятий музыкой и физкультурой.
Собянин: с 2011 года в Москве построено почти 400 школ и детсадов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: