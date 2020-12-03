Детский сад на 275 мест построят в районе Богородское

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Детский сад на 275 мест построят а районе Богородское, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Глава Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что трехэтажное здание возведут в Тюменском проезде. Обучение в нем будет осуществляться в 11 группах, каждая из которых рассчитана на 25 мест.

"В детском саду появится по одной группе кратковременного пребывания и полного дня для детей младшего возраста, а также по три группы для детей среднего, старшего и подготовительного возрастов", – отметил Леонов.

В детском саду оборудуют залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты для кружков, медицинский и процедурный кабинеты, а также административные помещения для персонала. На территории возле сада появятся спортивные и детские площадки. В рамках благоустройства также разобьют газоны и высадят деревья, кустарники.

"В столице под руководством Сергея Собянина была развернута масштабная программа строительства детских садов и школ. Несмотря на устойчивый демографический рост, в Москве удалось решить проблему с обеспечением маленьких москвичей местами в образовательных учреждениях в непосредственной близости от дома", – добавил Леонов.

Ранее детский сад был введен в эксплуатацию в Марьиной Роще. Построенный за счет средств городского бюджета детский сад расположен по адресу улица Шереметьевская, дом 37, корпус 3. В трехэтажном здании оборудовали комнаты для игр и сна, раздевалку, кабинеты логопеда и психолога, а также залы для занятий музыкой и физкультурой.

