Детский сад ввели в эксплуатацию в Марьиной Роще

11:05
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Детский сад введен в эксплуатацию в Марьиной Роще. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
Построенный за счет средств городского бюджета детский сад расположен по адресу улица Шереметьевская, дом 37, корпус 3. В трехэтажном здании оборудовали комнаты для игр и сна, раздевалку, кабинеты логопеда и психолога, а также залы для занятий музыкой и физкультурой.
На территории возле сада создали прогулочные площадки с теневыми навесами. В рамках благоустройства также разбили газоны и высадили деревья, кустарники.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО в ближайшие три года намерены построить десять детских садов. Строительство учреждений запланировано за счет городского бюджета.
Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин заявил, что возводящиеся учреждения соответствуют всем требованиям безопасности.
Собянин: с 2011 года в Москве построено почти 400 школ и детсадов
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