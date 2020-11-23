Десять детских садов планируют построить в ТиНАО за три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ТиНАО в ближайшие три года намерены построить десять детских садов. Строительство учреждений запланировано за счет городского бюджета, рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"В следующем году планируем построить два детских сада на 500 мест в поселениях Мосрентген и Первомайском. В 2022 году построим и введем еще пять детских садов на 1 500 мест в поселениях Сосенском, Филимонковском, Мосрентген, Московский и в городском округе Троицк", – отметил Жидкин, добавив, что еще три садика на тысячу мест появятся в поселениях Сосенском и Московский.

Жидкин подчеркнул, что возводящиеся образовательные и медицинские учреждения соответствуют требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды. По его словам, социальные объекты, призванные улучшать жизнь горожан, возводят как в новых районах города, так и в существующей застройке.

Как сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, с 2012 года в ТиНАО было введено в эксплуатацию десять детских садов.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что к 2035 году в данном районе запланировано возведение 320 детских садов, 170 школ и 125 медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, что по программе реновации в столице планируют строительство свыше 700 соцобъектов. Уточнялось, что в новых кварталах будут построены детские сады, школы, поликлиники, объекты спорта и многое другое.