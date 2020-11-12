Власти Москвы решили вопрос очередей в школах и детсадах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в столице удалось решить острую проблему очередей в образовательные учреждения. Об этом сообщает "Интерфакс".

"За последние десять лет в Москве было построено и сдано 105 школьных зданий и около 300 детских садов. Таким образом, места в детских учреждениях в шаговой доступности от жилых кварталов получили почти все горожане", – заявил эксперт.

Бочкарев напомнил, что одним из важнейших направлений работы столичного Стройкомплекса остается именно возведение объектов социального значения.

С 2011 года в Москве построено 393 здания образовательных учреждений, в том числе 288 детсадов и 105 школ. 253 объекта из общего числа зданий образовательных учреждений построены за счет городского бюджета, над остальными работа велась с привлечением средств инвестора.

В начале ноября первый детский сад на 95 мест открылся на территории бывшего ЗИЛа. Дошкольное образовательное учреждение расположено по адресу улица Архитектора Щусева, дом 7.

