Свыше 700 соцобъектов планируется построить в столице по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По программе реновации в городе планируют строительство свыше 700 соцобъектов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики, сообщает Агентство "Москва".

Глава ведомства Сергей Левкин отметил, что ключевой объем социальной инфраструктуры планируется реализовать на втором и третьем этапах переселения.

"В новых кварталах с учетом потребностей в социальных объектах будут построены детские сады, школы, поликлиники, объекты спорта и многое другое", – обращает внимание Левкин.

По его словам, в каждом столичном квартале создадут комфортную среду, где будут зеленые дворы, зоны отдыха, а также парки.

Руководитель департамента градостроительной политики говорит, что положительный эффект будет ощутим не только для участников программы, но и людей, живущих в соседних домах.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. В нее вошли 5 173 жилых дома во всех столичных округах.

Ранее стало известно, что жилой дом по программе реновации введут в Люблине в 2021 году.