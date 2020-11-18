Свыше 700 соцобъектов планируется построить в столице по программе реновации

15:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
По программе реновации в городе планируют строительство свыше 700 соцобъектов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики, сообщает Агентство "Москва".
Глава ведомства Сергей Левкин отметил, что ключевой объем социальной инфраструктуры планируется реализовать на втором и третьем этапах переселения.
"В новых кварталах с учетом потребностей в социальных объектах будут построены детские сады, школы, поликлиники, объекты спорта и многое другое", – обращает внимание Левкин.
По его словам, в каждом столичном квартале создадут комфортную среду, где будут зеленые дворы, зоны отдыха, а также парки.
Руководитель департамента градостроительной политики говорит, что положительный эффект будет ощутим не только для участников программы, но и людей, живущих в соседних домах.
Программа реновации была утверждена в 2017 году. В нее вошли 5 173 жилых дома во всех столичных округах.
Ранее стало известно, что жилой дом по программе реновации введут в Люблине в 2021 году.
"Это наш город": в программу реновации жилья включили еще 10 стартовых площадок
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