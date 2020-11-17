Жилой дом по программе реновации введут в Люблине в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой дом на 324 квартиры по программе реновации введут в районе Люблино. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, дом возводится по адресу улица Ставропольская, владение 23/1. Он отметил, что сейчас рабочие закончили монтировать монолитные конструкции, идет черновая отделка и устройство инженерных сетей.

"Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году", – добавил Загрутдинов.

Жилой дом по программе реновации возводится по индивидуальному проекту, включает в себя три секции. Цоколь и первый этаж здания будут облицованы клинкерной плиткой. Рабочие установят на фасадах короба для кондиционеров, лоджии будут остеклены.

Шесть квартир в доме предусмотрены для маломобильных жильцов, в таких помещениях более широкие коридоры, установлена специальная сантехника.

Территорию около дома благоустроят, для маленьких жителей обустроят детскую площадку, также в придомовой зоне высадят деревья, цветы и кустарники.

Ранее в Москве по программе реновации стартовало заселение 60-го дома, который находится в районе Перово. Новый дом рассчитан на 144 квартиры.