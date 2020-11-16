Заселение дома по программе реновации в Москве началось в районе Перово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице по программе реновации стартовало заселение 60-го дома, который находится в районе Перово, сообщили в пресс-службе московского департамента градостроительной политики.

Квартиры в новостройке на Зеленом проспекте, доме 27А, были предложены жителям дома 29, корпуса 1, дома 27, корпуса 2 и корпуса 3. Новый дом рассчитан на 144 квартиры, на первом этаже располагается Центр информирования по переселению, сообщает Агентство "Москва".

"С момента запуска программы реновации этот дом стал 60-м в Москве из передаваемых под заселение и четвертым в Восточном административном округе", – отметил руководитель департамента Сергей Левкин.

Он также напомнил, что информацию об этапах расселения жильцы могут получить через сервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации".

Ранее сообщалось, что расселение более 100 семей по программе реновации в районах Марьина Роща и Южное Медведково в Москве будет организовано до конца 2020 года. Новостройки расположатся на 1-м Стрелецком проезде, доме 18, и проезде Дежнева, доме 8.

Также 57 семей расселят по программе реновации в Можайском районе. Жители смогут получить квартиры в новостройке, которая расположена по адресу улица Кубинка, дом 18, корпус 2.