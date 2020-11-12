57 семей переедут в новые квартиры в Можайском районе до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

57 семей расселят по программе реновации в Можайском районе, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

"Жильцы дома 16, корпуса 1, на улице Кубинке смогут начать расселение по программе реновации уже до конца этого года", – отметил Левкин.

Он добавил, что жители смогут получить квартиры в новостройке, которая расположена по адресу улица Кубинка, дом 18, корпус 2. На месте демонтированного дома построят новый, что, по словам Левкина, позволит обеспечить волновое расселение людей.

Левкин также сообщил, что в настоящий момент в Можайском районе частично или полностью расселили восемь домов. Четыре из них уже демонтированы.

Ранее стало известно, что дом, построенный по программе реновации, введен в эксплуатацию в Даниловском районе. В нем разместили 70 квартир, две из них оборудованы для маломобильных людей.