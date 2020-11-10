Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Даниловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жилой дом по программе реновации введен в эксплуатацию в Даниловском районе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.

"В районе Даниловском по адресу 5-й Рощинский проезд, З/У 1, завершено строительство жилого дома для расселения по программе реновации. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию", – сообщил руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Односекционный жилой дом построили по индивидуальному проекту. Фасады здания облицованы керамогранитными плитами, на них установили декоративные короба под кондиционеры. Первый этаж оформлен витражным остеклением.

Всего в доме размещено 70 квартир общей площадью 4 244,2 квадратного метра, в том числе две квартиры оборудовали для маломобильных людей. В таких квартирах увеличены дверные проемы и коридоры, а также установлена специальная техника. Кроме того, здание оснастили системой охраны входов, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Дворовую территорию озеленили и благоустроили.

Первый этаж отдадут под нежилые помещения. В вестибюле жилой части оборудуют комнату для консьержа, а также пространство для колясок и уборочного инвентаря.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок. Суммарно в настоящее время в программу входит более 470 площадок. Новые площадки общей площадью 163,9 тысячи квадратных метров жилья расположены в пяти административных округах и шести районах Москвы.

