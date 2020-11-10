Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Даниловском районе

16:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жилой дом по программе реновации введен в эксплуатацию в Даниловском районе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.
"В районе Даниловском по адресу 5-й Рощинский проезд, З/У 1, завершено строительство жилого дома для расселения по программе реновации. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию", – сообщил руководитель департамента Рафик Загрутдинов.
Односекционный жилой дом построили по индивидуальному проекту. Фасады здания облицованы керамогранитными плитами, на них установили декоративные короба под кондиционеры. Первый этаж оформлен витражным остеклением.
Всего в доме размещено 70 квартир общей площадью 4 244,2 квадратного метра, в том числе две квартиры оборудовали для маломобильных людей. В таких квартирах увеличены дверные проемы и коридоры, а также установлена специальная техника. Кроме того, здание оснастили системой охраны входов, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Дворовую территорию озеленили и благоустроили.
Первый этаж отдадут под нежилые помещения. В вестибюле жилой части оборудуют комнату для консьержа, а также пространство для колясок и уборочного инвентаря.
Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок. Суммарно в настоящее время в программу входит более 470 площадок. Новые площадки общей площадью 163,9 тысячи квадратных метров жилья расположены в пяти административных округах и шести районах Москвы.
В программу реновации включили еще 10 стартовых площадок
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