Более 30 домов демонтировали в Москве с начала программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице демонтировали 33 жилых дома с момента начала городской программы реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В пресс-службе департамента строительства объяснили, что жители ранее снесенных домов уже переехали в новостройки.
"Департамент строительства завершил демонтаж пятиэтажки по программе реновации в районе Бескудниковском по адресу Бескудниковский бульвар, дом 54. На месте снесенного дома возведут новое жилье для переселения по программе реновации", – добавил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.
Во время демонтажа домов используется технология умного сноса. Элементы, которые можно сдать на переработку для повторного использования, выносят из дома в первую очередь. Затем специальный экскаватор разбирает железобетонный остов здания. Такой метод в департаменте строительства называют более щадящим для окружающей среды.
В ноябре стало известно, что до конца 2020 года на северо-востоке Москвы начнут расселение более 100 семей по программе реновации. Речь идет о районах Марьина Роща и Южное Медведково.
"Это наш город": в программу реновации жилья включили еще 10 стартовых площадок
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