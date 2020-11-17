Более 30 домов демонтировали в Москве с начала программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице демонтировали 33 жилых дома с момента начала городской программы реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе департамента строительства объяснили, что жители ранее снесенных домов уже переехали в новостройки.

"Департамент строительства завершил демонтаж пятиэтажки по программе реновации в районе Бескудниковском по адресу Бескудниковский бульвар, дом 54. На месте снесенного дома возведут новое жилье для переселения по программе реновации", – добавил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Во время демонтажа домов используется технология умного сноса. Элементы, которые можно сдать на переработку для повторного использования, выносят из дома в первую очередь. Затем специальный экскаватор разбирает железобетонный остов здания. Такой метод в департаменте строительства называют более щадящим для окружающей среды.

В ноябре стало известно, что до конца 2020 года на северо-востоке Москвы начнут расселение более 100 семей по программе реновации. Речь идет о районах Марьина Роща и Южное Медведково.

