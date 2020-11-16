До конца года по программе реновации в Даниловском районе начнут переезжать 56 семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

56 семей переедут в новые дома по программе реновации в Даниловском районе до конца 2020 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"56 семьям, проживающим на Малой Тульской улице (дом 2/1, корпус 9, и дом 2/1, корпус 19), будут предложены смотровые ордера в новостройке по адресу 5-й Рощинский проезд, дом 1", – заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что Даниловский район станет четвертым в Южном административном округе, в котором реализуется программа реновации жилищного фонда. Сообщается, что всего в районе переедут свыше 5 тысяч человек из 31 дома. Для этого подобрали пять стартовых площадок.

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что в стадии строительства находятся уже два дома. Речь идет о зданиях по адресам Ленинская Слобода, дом 3, и Пересветов переулок, дом 5.

"Еще один дом проектируется, по одному дому идет разработка градостроительной документации", – рассказал Загрутдинов.

Ранее стало известно, что в районах Марьина Роща и Южное Медведково до конца 2020 года планируется расселить свыше 100 семей. Отмечается, что новые дома расположены на проезде Дежнева и на 1-м Стрелецком проезде.