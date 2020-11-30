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Общество

15:11

В России к концу 2020 года появится до 54 тыс новых мест в детских садах

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и назвала ожидаемое число мест в детских садах к концу 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

"В целях увеличения доступности дошкольного образования, несмотря на пандемию, в рамках национального проекта в текущем году введено в эксплуатацию 219 объектов дошкольного образования более чем на 28 тысяч мест", – заявила Голикова.

Она также добавила, что до конца 2020 года в РФ появится еще 26 тысяч мест в 176 детских садах.

Ранее в ноябре стало известно, что в Москве, в ТиНАО, за ближайшие три года рассчитывают построить десять детских садов. Работы, по словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, будут проведены за счет средств городского бюджета.

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