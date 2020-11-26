Четыре объекта образования планируют возвести в Пресненском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Пресненском районе по программе реновации планируется построить четыре объекта образования. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что работы необходимы для сбалансированного развития новой жилой застройки.

"Так, в Пресненском районе по программе реновации запланировано строительство двух средних школ, рассчитанных суммарно на 1,3 тысячи учащихся, и образовательного комплекса на 500 мест с детским садом и школой", – подчеркнул он.

Обновленные кварталы по реновации в Пресненском районе займут территорию в 20 гектаров. С севера территория ограничена Звенигородским шоссе, с востока – Стрельбищенским переулком, на юге – жилой застройкой соседнего квартала 801, на западе – Третьим транспортным кольцом.

По плану строительства, в новых кварталах реконструируют дорожную сеть и создадут дополнительные парковочные места. Всего в Пресненском районе планируется расселить 52 жилых дома. Стартовые площадки программы реновации размещены по адресам Мукомольный проезд, дом 2, улица Подвойского, дом 12/15, а также улица Литвина-Седого, дом 13.

Ранее стало известно, что в Черемушках началось расселение первого дома по программе реновации. Жители дома 17, корпуса 1, на улице Гарибальди переедут в новостройку на Профсоюзной улице. Согласие подписали 176 человек.

