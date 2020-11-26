Четыре объекта образования планируют возвести в Пресненском районе Москвы

14:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Пресненском районе по программе реновации планируется построить четыре объекта образования. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что работы необходимы для сбалансированного развития новой жилой застройки.
"Так, в Пресненском районе по программе реновации запланировано строительство двух средних школ, рассчитанных суммарно на 1,3 тысячи учащихся, и образовательного комплекса на 500 мест с детским садом и школой", – подчеркнул он.
Обновленные кварталы по реновации в Пресненском районе займут территорию в 20 гектаров. С севера территория ограничена Звенигородским шоссе, с востока – Стрельбищенским переулком, на юге – жилой застройкой соседнего квартала 801, на западе – Третьим транспортным кольцом.
По плану строительства, в новых кварталах реконструируют дорожную сеть и создадут дополнительные парковочные места. Всего в Пресненском районе планируется расселить 52 жилых дома. Стартовые площадки программы реновации размещены по адресам Мукомольный проезд, дом 2, улица Подвойского, дом 12/15, а также улица Литвина-Седого, дом 13.
Ранее стало известно, что в Черемушках началось расселение первого дома по программе реновации. Жители дома 17, корпуса 1, на улице Гарибальди переедут в новостройку на Профсоюзной улице. Согласие подписали 176 человек.
"Это наш город": по программе реновации в Москве сдали 64 дома
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: