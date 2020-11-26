Дом на 483 квартиры по программе реновации в районе Нагорном введут в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2022 году в районе Нагорном планируется ввести в эксплуатацию дом на 483 квартиры по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Дом возведут на Варшавском шоссе, владении 100. В настоящее время завершен монтаж монолитных конструкций. Монтируются инженерные системы и черновые отделочные работы.

Как рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов, жилой монолитный дом строится по индивидуальному проекту и состоит из трех секций. Фасады здания отделают керамогранитными панелями. Дом будет оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Под территорией внутреннего дворового пространства разместится подземная одноуровневая автостоянка.

В доме 115 однокомнатных, 299 двухкомнатных 69 трехкомнатных квартир. Три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Их общая площадь составит более 27 тысяч квадратных метров.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Первый этаж дома будет нежилым. В каждой секции появятся лифты грузоподъемностью 450 килограммов и 1 тонна, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Там появятся детская и спортивная площадки, а также площадка для отдыха взрослых.

Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы началось заселение 10 домов по программе реновации.

