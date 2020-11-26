Дом на 483 квартиры по программе реновации в районе Нагорном введут в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В 2022 году в районе Нагорном планируется ввести в эксплуатацию дом на 483 квартиры по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Дом возведут на Варшавском шоссе, владении 100. В настоящее время завершен монтаж монолитных конструкций. Монтируются инженерные системы и черновые отделочные работы.
Как рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов, жилой монолитный дом строится по индивидуальному проекту и состоит из трех секций. Фасады здания отделают керамогранитными панелями. Дом будет оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Под территорией внутреннего дворового пространства разместится подземная одноуровневая автостоянка.
В доме 115 однокомнатных, 299 двухкомнатных 69 трехкомнатных квартир. Три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Их общая площадь составит более 27 тысяч квадратных метров.
Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.
Первый этаж дома будет нежилым. В каждой секции появятся лифты грузоподъемностью 450 килограммов и 1 тонна, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.
Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Там появятся детская и спортивная площадки, а также площадка для отдыха взрослых.
Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы началось заселение 10 домов по программе реновации.
"Это наш город": по программе реновации в Москве сдали 64 дома
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: